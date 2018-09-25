تأجيل ثانٍ يضرب اجتماع أندية الاتحادات الفرعية بمصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية

جانب من اجتماع اتحاد الكرة الليبي الأخير (المركز الإعلامي)

أجّل الاتحاد العام لكرة القدم اجتماع أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة - طرابلس - المنطقة الغربية) الذي كان مقررًا عقده صباح أمس الإثنين، بشأن دراسة مشروع النظام الأساسي لرابطة أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019، وإجراء عملية استكمال عضوية الرابطة، إلى موعد آخر سيحدد لاحقًا.

جاء التأجيل بناء على طلب أندية الاتحادات الفرعية المعنية للاتحاد العام الليبي لكرة القدم، وذلك عقب اجتماعها المنعقد الأحد بنادي المدينة الرياضي.

وكانت أندية الاتحادات الفرعية المعنية طالبت الاتحاد العام من خلال اجتماعها السابق الذي عقد يوم 17 سبتمبر الجاري بمنحها فرصة دراسة مشروع النظام الأساسي لرابطة أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019، وإبداء ملاحظاتها بالخصوص.

وتحديد يوم الإثنين 24 سبتمبر الجاري لعقد اجتماع آخر لتقديم كل ملاحظاتها وإجراء عملية استكمال عضوية الرابطة.