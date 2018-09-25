تأجيل ثانٍ يضرب اجتماع أندية الاتحادات الفرعية بمصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 03:30 مساء
جانب من اجتماع اتحاد الكرة الليبي الأخير (المركز الإعلامي)

أجّل الاتحاد العام لكرة القدم اجتماع أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة - طرابلس - المنطقة الغربية) الذي كان مقررًا عقده صباح أمس الإثنين، بشأن دراسة مشروع النظام الأساسي لرابطة أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019، وإجراء عملية استكمال عضوية الرابطة، إلى موعد آخر سيحدد لاحقًا.

جاء التأجيل بناء على طلب أندية الاتحادات الفرعية المعنية للاتحاد العام الليبي لكرة القدم، وذلك عقب اجتماعها المنعقد الأحد بنادي المدينة الرياضي.

وكانت أندية الاتحادات الفرعية المعنية طالبت الاتحاد العام من خلال اجتماعها السابق الذي عقد يوم 17 سبتمبر الجاري بمنحها فرصة دراسة مشروع النظام الأساسي لرابطة أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019، وإبداء ملاحظاتها بالخصوص.

وتحديد يوم الإثنين 24 سبتمبر الجاري لعقد اجتماع آخر لتقديم كل ملاحظاتها وإجراء عملية استكمال عضوية الرابطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين