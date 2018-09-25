«مصراتة» تنظم بطولة ليبيا لبناء الأجسام بجوائز 36 ألف دينار

استعدادات «مصراتة» لتنظم بطولة ليبيا لبناء الأجسام (إنترنت)

تتواصل الاستعدادات لانطلاق بطولة ليبيا لبناء الأجسام بمدينة مصراتة، السبت المقبل، بعد تحديد موعد إجراء الميزان، الجمعة، عبر الاجتماع الفني، على أن تنطلق المنافسات مباشرة.

شهدت الآونة الأخيرة تشكيل اللجان المشرفة على البطولة، والمتوقع أن يشارك فيها أكثر من 70 رياضيًا من مختلف المناطق الليبية.



وأوضح الاتحاد في بيان له بهذا الخصوص أن هذه البطولة التي ستحتضنها مدينة مصراتة سوف تشهد تنافسًا قويًا خاصة بعد عودة أغلب الرياضيين المتميزين في اللعبة للاشتراك في المنافسات.

وذكر الاتحاد العام الليبي لرياضة بناء الأجسام أنه تم تكليف عضو الاتحاد العام أحمد سوالم بمنصب مدير البطولة، على أن يشارك الاتحاد الفرعي بمصراتة في التنظيم.

كما رصد الاتحاد مكافأة مالية، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 15 ألف دينار ليبي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 10 آلاف دينار ليبي، كما سيحصل صاحب الترتيب الثالث على 5 آلاف دينار، والرابع على 3 آلاف دينار، والخامس على ألفي دينار والسادس ألف دينار.

بهذا يكون إجمالي المكافآت التي تم رصدها للبطولة 36 ألف دينار ليبي.