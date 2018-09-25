تنس طاولة «سرت» تكسر حاجز الغياب منذ 2015

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 03:25 مساء
منافسات من تنس الطاولة بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

ينظم الاتحاد الفرعي لكرة تنس الطاولة بسرت بطولة مفتوحة في اللعبة لفئتي الأواسط والكبار بهدف رفع مستوى اللاعبين عبر منافسات قوية تنتظر مشاركة عدد كبير من الشباب.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الفرعي لتنس الطاولة بسرت وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام السابق، محمد الأميل، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء «البطولة هي مشاركة مفتوحة أمام رياضيي اللعبة من أجل اختيار منتخب سرت لكرة تنس الطاولة».

يشار إلى أن نشاط تنس الطاولة بسرت كان متوقفًا لظروف خارجة عن الإرادة منذ العام 2015 وحتى الآن، ولم تتم مشاركة أي رياضي من سرت خاصة الناشئين في مسابقات الاتحاد العام لكرة الطاولة.

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