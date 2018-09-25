طائرة خاصة تقل منتخب ليبيا لنيجيريا.. و5 لاعبين جدد قبل المواجهة المصيرية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 02:38 مساء
بعثة المنتخب الليبي في رحلة سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد إداري المنتخب الليبي لكرة القدم، حسين فريطيس، أن قائمة المنتخب التي ستعلب أمام نيجيريا في الثاني عشر من أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
 
وقال فريطيس في تصريحات تلفزيونية الإثنين «ربما تحدث تغييرات في عدد 4 أو 5 رياضيين، وهو أمر راجع للمدرب عادل عمروش الذي سيعلن القائمة»، كما أكد أن معسكر إعداد سيقام في تونس قبل مباراة الذهاب والإياب مع نيجيريا.
 
وأعلن فريطيس أن طائرة خاصة ستقل المنتخب الليبي لنيجيريا كسبًا للوقت، وأن الفوز على المنتخب النيجيري خاصة في مباراة الإياب التي ستقام بتونس ستكون مفتاح التأهل لـ«الكان» بالكاميرون 2019.

ودعا الإعلام الرياضي للوقوف مع المنتخب في هذا الوقت لرفع المعنويات، كما أكد أن اتحاد الكرة راسل عدة قنوات فضائية ليبية لتكليف مراسلين مصورين للسفر لنيجيريا، خاصة أن الرحلة ستكون خاصة لكي يقف الإعلام الرياضي الليبي على معاناة والمنتخب في السفر، وتوصيل كل المعلومات للوسط الرياضي الليبي.

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