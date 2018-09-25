أحدث صفقات الدوري الليبي: «عمار» للتحدي و«أبوساق وعياد» للخمس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 02:30 مساء
إبراهيم أبوساق مع وكيل أعماله محمد أبلاعو (المركز الإعلامي)

ما زالت الانتقالات مستمرة بين الأندية المحلية قبل بداية الموسم الجديد الممتاز لكرة القدم 2019/2018 رقم (46) بعد تمديد فترات تسجيل اللاعبيين، حيث حصل فريق التحدي على خدمات لاعب الأهلي طرابلس والأخضر السابق المهاجم محمد عياد بعقد لمدة موسم واحد.
 
كما تعاقد فريق الخمس مع اللاعبين إبراهيم أبوساق وأيوب عمار لمدة موسم واحد في إطار دعم الصفوف استعدادًا للموسم المقبل المنتظر لحظة الانطلاق بعد أن أعلن اتحاد الكرة برئاسة جمال الجعفري في الثاني من أكتوبر المقبل.

إلا أن بعض المطالب الإدارية والمالية لجميع الأندية وقف حال أمام الانطلاق في الموعد المحدد، حيث طالبت الأندية عبر خطاب رسمي موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بعقد اجتماع معه لبحث الكثير من الأمور التي تهم مصلحة الرياضة والبلاد بشكل عام، ورهنت شارة البدء بهذا الاجتماع.

محمد عياد أثناء التوقيع (المركز الإعلامي)
أيوب عمار يوقع للخمس (المركز الإعلامي)
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