أبوعزيزة يترأس لجنة طعون الطائرة

عيسى أبوعزيزة رئيس لجنة الطعون باتحاد الطائرة الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن اتحاد الكرة الطائرة الليبي قرار بتشكيل لجنة الطعون برئاسة عيسى أبوعزيزة ونائبه علي البركي، والمقرر نوري الشاذوف وعضوية أبوالإسعاد فرج.

لجنة الطعون من مهامها النظر في الطعون المرفوعة إليها في قرارات الاتحادات الفرعية أو لجان المسابقات العامة أو فرعية ولجان التحكيم وغيرها من اللجان العامة، والفصل فيها وفق الفترة الزمنية المحددة.



ويجوز للجنة أن تطلب من الجهات كافة ذات العلاقة موافاتها بأية مستندات أو بيانات ترى أهميتها للفصل في الطعن، كما يحق لها استدعاء ذي العلاقة أو أي من الأطراف لتقديم شهاداتهم أو ما لديهم من معلومات أو مستندات متعلقة بموضوع الطعن.

يشار إلى أن اتحاد الطائرة أعاد تشكيل لجنة التحكيم العامة، وأسند رئاستها للدولي المتقاعد علي المكشالي.