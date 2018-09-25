خليج سرت يهزم قلعة ودان (8-1)

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 01:54 مساء
مباراة سابقة لفريق خليج سرت (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي خليج سرت الرياضي، الإثنين، فوزًا كبيرًا على الفريق الأول بنادي القلعة بمدينة ودان ببلدية الجفرة، وذلك بنتيجة 8 أهداف نظيفة مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما.

من جانبه قال الناطق الإعلامي ببلدية سرت، محمد الأميل، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء: «اللقاء الودي جرى على أرضية ملعب سرت البلدي بحضور اللجنة الإدارية التسييرية لنادي خليج سرت والمدرب العام للفريق محمد إسماعيل وجمهور من محبي الرياضة ومشجعي النادي السرتوي».

وأضاف: «فيما رافق الفريق الأول لنادي القلعة الوداني إلى سرت عدد من أعضاء اللجنة الإدارية بالنادي ومدرب الفريق الأول».

واختتم الأميل حديثه قائلاً: «اللقاء يأتي في إطار الترتيبات والاستعدادات للموسم الرياضي المقبل برعاية الاتحاد الليبي العام لكرة القدم».

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