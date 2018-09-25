ليبيا تلتقي الكويت في أولمبياد الشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 01:29 مساء
أبطال ليبيا في الشطرنج خلال منافسات سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي منتخب ليبيا للشطرنج، اليوم الثلاثاء، مع منتخب الكويت في الجولة الثانية للأولمبياد العالمي بجورجيا.

وكانت ليبيا خسرت الإثنين في الجولة الأولى أمام مصر بنتيجة 3.5 مقابل 5.5 نقطة.

جاءت النتيجة عبر تعادل واحد للمنتصر أبومليانة مع المصري فوزي أدهم تصنيف 2431، وخسارة أبوبكر العربي أمام باسم أمين المصنف 2686، ومحمد السوري أمام أحمد عدلي تصنيف 2620، وأحمد نصرالدين أمام سامح الصديق تصنيف 2331.

يشار إلى أن الأولمبياد العالمي بجورجيا في نسختها الـ43 تتواصل حتى السادس من أكتوبر المقبل بمشاركة قرابة أربعة آلاف لاعب وإداري يمثلون 180 بلدًا.

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