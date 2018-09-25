موعد جديد لنهائيات السلة 18 عامًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018, 12:21 مساء
جانب من منافسات سابقة في السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر إعلامي باتحاد كرة السلة الليبية، الثلاثاء، أن نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 18عامًا التي تعذر إقامتها بنظام التجمع من مجموعة واحدة نتيجة للظروف الأمنية الراهنة ستقام بقرار من لجنة المسابقات، على أن تتبارى الفرق المتأهلة في كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري أيام 30 سبتمبر الجاري والأول والثاني من أكتوبر المقبل.

المجموعة الأولى تضم فرق اليرموك والشباب والمدينة، والمجموعة الثانية تضم فرق الأهلي بنغازي والنصر وخالد بن الوليد.

ويتأهل الأول من كل مجموعة للمباراة النهائية لتحديد بطل ليبيا، والتي ستقام بمدينة زليتن في التاسع من أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن اتحاد السلة نظم هذا الموسم العديد من البطولات وانتهت بتتويج الأهلي بنغازي ببطولة 14 عامًا، والمروج ببطولة 16 عامًا، والنصر ببطولة الدوري الليبي للكبار، والأهلي طرابلس بكأس ليبيا.

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