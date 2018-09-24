تعرف على التشكيلة الأساسية التي ستقود الأهلي طرابلس أمام الوداد بعد قليل

نجوم فريق الأهلي طرابلس أثناء عملية الإحماء (صفحة الأهلي طرابلس)

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، بقيادة المدرب المصري إيهاب جلال، التشكيلة الأساسية للفريق التي ستواجه بعد قليل، المستضيف، فريق الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب الدور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع : معاذ عبود وعلى معتوق ومحمد الترهوني ومحمد والو.

خط الوسط: بدر حسن وسالم عبلو وعبد الرحمن العمامي وعامر التاروغي.

خط الهجوم: مفتاح طقطق وأنيس السلتو.

مقاعد الاحتياط :

احمد الفيتوري -صالح الطاهر - محمد الغنودي - احمد كرواع -محمد جدور -محمد الشبلي -يحي الزليطني.