الإسماعيلي المصري يفاوض «التوأم» الليبي

التوأم الليبي، الحسن والحسين الزقلمي (بوابة الوسط)

أكد التوأم الليبي، الحسن والحسين الزقلمي، أن هناك قنوات اتصال فتحت بينهما وبين وكلاء عن نادي الإسماعيلي المصري، من أجل الانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن التوأم الليبي المحترف بالدوري النمساوي، حاليًا، عن عرض الإسماعيلي، خلال اللقاء التليفزيوني الذي أجرته معهما قناة النيل الرياضية الرسمية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأظهر لاعبا نادي الأفريقي الليبي، سابقاً، رغبتهما في الانتقال إلى أحد أندية الصدارة في الدوري المصري، وتأتي رغبتهما الثانية في اللعب لأحد أندية القمة في دول الخليج العربي.

