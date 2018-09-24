اجتماع يعلق «رخصة» الأربعة الكبار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 02:56 مساء
مدير تراخيص الأندية في اتحاد كرة القدم الليبي، محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير تراخيص الأندية في اتحاد كرة القدم الليبي، محمد قريميدة، أن اجتماعًا سيعقد هذا الأسبوع للبت في منح تراخيص الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وقال قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، إنه ستعطى فرصة في حالة وجود نواقص في الملفات، مؤكدًا حرص الأندية الأربعة على الإيفاء بها.

ويشترط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) مجموعة معايير وجب توافرها في الفرق المشاركة في بطولاتها، ومنها الموقف المالي لكل نادٍ والمرافق الرياضية والاهتمام بالناشئين، وهل هناك عمل للقاعدة الرياضية ودور مجلس الإدارة ووجود مدير تنفيذي إداري ومدير مالي ومسؤول قانوني.

وتنطلق بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» في نوفمبر المقبل بعد أن قام الكاف بتغيير المواعيد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا