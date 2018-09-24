اجتماع يعلق «رخصة» الأربعة الكبار

مدير تراخيص الأندية في اتحاد كرة القدم الليبي، محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مدير تراخيص الأندية في اتحاد كرة القدم الليبي، محمد قريميدة، أن اجتماعًا سيعقد هذا الأسبوع للبت في منح تراخيص الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وقال قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، إنه ستعطى فرصة في حالة وجود نواقص في الملفات، مؤكدًا حرص الأندية الأربعة على الإيفاء بها.

ويشترط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) مجموعة معايير وجب توافرها في الفرق المشاركة في بطولاتها، ومنها الموقف المالي لكل نادٍ والمرافق الرياضية والاهتمام بالناشئين، وهل هناك عمل للقاعدة الرياضية ودور مجلس الإدارة ووجود مدير تنفيذي إداري ومدير مالي ومسؤول قانوني.

وتنطلق بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية» في نوفمبر المقبل بعد أن قام الكاف بتغيير المواعيد.