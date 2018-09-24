تقرير: حوار مغاربي بين الأهلي والوداد في قمة عربية.. الليلة

مواجهة مرتقبة تنتظر الأهلي طرابلس أمام الوداد البيضاوي المغربي (المركز الإعلامي)

تتجه الأنظار في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين نحو ملعب المركب الرياضي محمد الخامس الذي سيستقبل ويحتضن اللقاء المؤجل ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال العرب لكرة القدم في نسخته الجديدة بين فريق الأهلي طرابلس ممثل الكرة الليبية، الذي سيبدأ طموحه العربي وسيقص شريط افتتاح مشاركات فرق الأندية الليبية هذا الموسم بمواجهة قوية ستجمعه بمستضيفه الوداد البيضاوي المغربي بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية.

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فريق الأهلي طرابلس المتجدد استفاد واستثمر تأجيل اللقاء لهذا الموعد، وهذا ما أتاح له الفرصة ومنحه متسعًا من الوقت بقيادة مدربه المصري إيهاب جلال لمضاعفة حجم التحضيرات بما يليق بقيمة هذه المشاركة العربية، حيث أجرى الفريق معسكرًا طويلاً بمصر خاض خلاله سلسلة من المباريات الودية التجريبية مع عدد من فرق الأندية المصرية البارزة وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية كل لاعبيه وعاين عن قرب قدرات وإمكانات لاعبيه وتعرف على مواطن القوة والضعف وسد النقص في صفوفه، حيث عزز الفريق تشكيلته برصيد كافٍ من اللاعبين، حتى إن الفريق شهد أكبر عملية تجديد في صفوفه، وستكون المواجهة العربية المقبلة هي الأولى رسميًا لجلال الذي أعلن التحدي وأبدى ارتياحه للبرنامج الإعدادي لفريقه وجاهزيته أكثر من أي وقت مضي.

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أما مستضيفه فريق الوداد البيضاوي الذي فقد نصف الفريق الذي توج بلقب دوري الأبطال الأفريقي الموسم الماضي لكنه نجح في الحفاظ على ثوابته وركائزه التي حققت معه اللقب، فهو يمر بمرحلة فقدان التوازن منذ رحيل مدربه السابق فوزي البنزرتي وتعويضه بالجديد القديم عبدالهادي السكتيوي الذي عجّل خروجه أمام وفاق سطيف الجزائري وتجريده من اللقب الأفريقي برحيله سريعًا عن الفريق الذي لم يتذوق معه طعم الانتصار على الواجهتين المحلية والأفريقية ليتولى المهمة الموقتة من بعده المدرب المساعد يوسف أشامي الذي سيقود الفريق في مواجهته المرتقبة أمام الأهلي طرابلس، ويسعي لأن تكون المباراة مباراة مصالحة لجماهيره بعد طول خصام بعد أن شهد الفريق تراجعًا على مستوى النتائج والأداء.

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وفي أول تصريح صحفي له عقب تسلمه المهمة قبل يومين فقط من موعد الديربي المغاربي تمنى أشامي ألا يتأثر لاعبوه بالخروج من دوري الأبطال الأفريقي، وطلب أن تكون مباراة وفاق سطيف مباراة للنسيان والتركيز على مباراة الإثنين، وتابع قائلاً «لاعبو فريقي لديهم من الخبرة ما يؤهلهم لتجاوز هذا الخروج، البطولة العربية تدخل ضمن أهدافنا وستكون خير تعويض لفقدان اللقب الأفريقي، لذا شددت في أول لقاء مع اللاعبين علو ضرورة التركيز في أول وآخر حصة تدريبية، الأحد، نظرًا لأهميتها في تحقيق نتيجة إيجابية لتضميد الجراح وإعادة التوازن في مباراة جاءت في وقتها المناسب».