دورات تنشيطية لحكام الكرة الطائرة

جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، علي المكشالي، أن اللجنة باشرت، الأحد، إقامة أولى دوراتها التنشيطية للحكام، وجاءت البداية بحكام منطقتي طرابلس والزاوية بحضور 11 حكمًا.

وأضاف المكشالي أن الدورات تهدف إلى توحيد أسلوب التحكيم ومراجعة قانون اللعبة والاطلاع على آخر مستجداته مع التأكيد على أن تكليفات الحكام في الموسم الجديد ستكون عن طريق البريد الإلكتروني والواتساب.



واختتم المكشالي حديثه بأن الدورات ستشمل الحكام في كل مناطق ليبيا بغريان ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق.

يشار إلى أن موسم الكرة الطائرة الجديد سينطلق في منتصف أكتوبر المقبل بنظام المجموعتين.