دورات تنشيطية لحكام الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 01:24 مساء
جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة، علي المكشالي، أن اللجنة باشرت، الأحد، إقامة أولى دوراتها التنشيطية للحكام، وجاءت البداية بحكام منطقتي طرابلس والزاوية بحضور 11 حكمًا.

وأضاف المكشالي أن الدورات تهدف إلى توحيد أسلوب التحكيم ومراجعة قانون اللعبة والاطلاع على آخر مستجداته مع التأكيد على أن تكليفات الحكام في الموسم الجديد ستكون عن طريق البريد الإلكتروني والواتساب.
 
واختتم المكشالي حديثه بأن الدورات ستشمل الحكام في كل مناطق ليبيا بغريان ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق.

يشار إلى أن موسم الكرة الطائرة الجديد سينطلق في منتصف أكتوبر المقبل بنظام المجموعتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
عقيلة صالح: انتخاب رئيس لليبيا هو الحل الوحيد للأزمة
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا