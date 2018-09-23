بني وليد تحتفل بتخرج دفعة جديدة من أبطال الكاراتيه

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 23 سبتمبر 2018, 10:47 مساء
جانب من عرض مدرسة بني الوليد للكاراتيه (بوابة الوسط)

أقامت مدرسة بني وليد للكاراتيه حفلا مساء اليوم، بمناسبة تخريج دفعة جديدة للمدرسة .

من جانبه، قال مدير الإعلام بمدرسة بني وليد للكاراتيه، معاذ فتحي: «الدفعة التى تخرجت تكونت من 17 رياضيا اجتازوا امتحان الترقية للحزام الأصفر ، وهؤلاء اللاعبون يعدون إضافة إلى الرياضة الليبية حيث ينتظرهم مستقبلا لتنمية وتطوير رياضة الكاراتيه محليا».

وحضر حفل التخرج أهالي الخريجين والمنتسبون والرياضيون في مدرسة بني وليد للكاراتيه وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ببني وليد .

وبدأت المدرسة مشوارها في العام 2002، بقيادة المدرب الوطني خالد الغناي، وبلغ عدد الرياضيين في تلك الفترة 60 رياضيا، كما شاركت المدرسة في العديد من البطولات الخارجية والداخلية وتحصلت على التراتيب الأولى في البطولات التي أقيمت داخل ليبيا وخارجها.

كما نظمت مدرسة بني وليد للكاراتيه العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية كالدورات والبطولات المحلية والمعسكرات الداخلية والخارجية.
 

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