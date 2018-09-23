تعرف على تشكيلة الأهلي طرابلس أمام الوداد مساء الغد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 سبتمبر 2018, 09:58 مساء
من تدريبات الأهلي طرابلس بالدار البيضاء (صفحة الأهلي طرابلس)

طرابلس / بوابة الوسط / الصديق قواس
يلتقي في الساعة الثامنة من مساء غدٍ، الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طرابلس، مع مستضيفه الوداد البيضاوي، في مباراة ذهاب دور الـ 32 لبطولة الأندية العربية.

واستعد فريق الأهلي طرابلس للمباراة، التي سيقودها الحكم التونسي صادق السالمي، على أكثر من معسكر، أطوله بالقاهرة وخاض خلاله 8 مباريات ودية مختلفة القوة، ويحاول الفريق تقديم وجه مغاير في هذه المباراة لما يمتلكه من عناصر جديدة تلعب لأول مرة مع الفريق في مباراة رسمية .

وتحصلت «بوابة الوسط» على التشكلية الأولية التي سيخوض بها المدرب المصري، إيهاب جلال، مباراة الغد، والتي ستتكون من: الحارس محمد نشنوش، ومعاذ عبود ومحمد الترهوني وعلي معتوق وعبد الرحمن العمامي وبدر حسن وسالم عبلو ومفتاح طقطق وانيس سلتوا وماكسي جينيور.

 

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