أسباب «خطرة» تعصف باجتماع أندية مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 09:16 مساء
من اجتماع سابق لأندية الدوري الممتاز (صفحة اتحاد الكرة)

أعلنت أندية الدوري الممتاز بمصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية تأجيل اجتماعها المقرر انعقاده غداً الإثنين بمقر اتحاد كرة القدم لانتخاب أعضاء رابطة الدوري الليبي الممتاز، لحين إشعار أخر.

وسبق أن عقدت أندية المنطقة الغربية، الإثنين الماضي، اجتماعا في مقر اتحاد الكرة بحضور رئيس الاتحاد جمال الجعفري، لكن الخلافات حول مسودة مشروع النظام الأساسي، لرابطة أندية الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019، عصفت به، فتقرر تأجيله إلى غد الإثنين، ونظرا لخطورة الوضع الأمني في بعض أحياء طرابلس، تقرر تأجيله لوقت لاحق.

يذكر أن هناك مطالبات من عدد كبير من أندية الدوري الممتاز، بتأجيل كل ما يخص التصديق على مسودة رابطة الدوري، لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.
 

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