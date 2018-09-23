بالفيديو.. إيهاب جلال «يخدر» الوداد والغنودي «يتوعد» جمهور الدار البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 08:31 مساء
إيهاب جلال (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المصري إيهاب جلال، مدرب فريق الكرة الأول لنادي أهلي طرابلس الليبي، أن فريقه استعد بشكل مختلف لمباراته أمام مضيفه الوداد المغربي، غدًا الإثنين، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وأوضح جلال، في المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي عقد اليوم بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، اليوم: «مباراة الغد ستتوقف على الشكل الذي سيظهر به الوداد، إذ سيكون لديه دافع كبير للفوز، بعد فقدان لقبه الأفريقي، إثر خروجه من دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا، وهو ما لم أكن أتمناه بعد المباراة الجيدة التي خاضها أمام وفاق سطيف الجزائري».

وأضاف: «اللقاء تأجل لمدة طويلة، ولم نستعد له بالمفهوم العادي، إذ خضنا مجموعة من المعسكرات التدريبية بتونس بعد تأجيله في العديد من المناسبات».

وحرص مدرب أهلي طرابلس على أن «يخدر» فريق الوداد، بمنحه الأفضلية وجهوزية، وقال: «الوداد أكثر جاهزية من فريقه، بعدما لعب مجموعة من المباريات في الفترة الأخيرة، بجانب أنه سيكون مسلحًا بجمهوره الكبير».

وأشار إلى أنه سيحاول استغلال الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق المغربي، بعد الإقصاء من البطولة القارية، والظهور بشكل مختلف للحد من هجماته الخطيرة.

واختتم جلال حديثه، قائلًا: «أول مباراة لنا في الموسم الحالي سنلعبها أمام بطل أفريقيا، لكننا نملك لاعبين متميزين، وقمنا بمجموعة من الصفقات الجيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية».

من جانبه، أكد لاعب أهلي طرابلس، محمد الغنودي، أن فريقه تعوّد على اللعب خارج الميدان ووسط جماهير الفريق المنافس، حتى لو كان الملعب في الدار البيضاء، ولم يعد يتأثر بذلك، متمنيًا بأن تكون الانطلاقة من مباراة الغد أمام الوداد.

وقال الغنودي، خلال المؤتمر الصحفي: «اللاعب الوحيد الذي أعرفه داخل فريق الوداد هو المهاجم الليبيري وليام جيبور، الذي جاورته في موسم 2012- 2013، وأرضية الملعب ستكون الفيصل بين اللاعبين».

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