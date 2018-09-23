رحيل أسطورة ألعاب القوى الليبية

محمد نورى جميل (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر الاتحاد العام لألعاب القوة الليبية، بيانًا ينعى فيه وفاة أسطورة ألعاب القوى الليبية، محمد نورى جميل، الذي وافته المنية، اليوم.

ونشر اتحاد ألعاب القوى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، بيان تعزية، جاء فيه: «بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن من الله العلي القدير، الأستاذ نوري جميل.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لالعاب القوى بأحر التعازي والمواساة لأسرته راجين لهم جميعا الصبر والسلوان والرحمة والمغفرة للمرحوم».

وثمن مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، مشوار نوري جميل مع الرياضة والتعليم، وتأثيره الإيجابي في كل مناحي الرياضة الليبية، وبرع في ممارسة كرة القدم والعاب القوى وتخصص في أصعب سباقاتها وهي القفز بالزانة.

