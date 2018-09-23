الوداد يتمناها «المنقذ» وتذاكر المباراة تنعش الأهلي طرابلس

أعرب مساعد مدرب فريق الوداد المغربي، يوسف أشامي، عن أمله في ألا تؤثر خسارة فريقه أول أمس أمام وفاق سطيف الجزائري وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أداء ومعنويات اللاعبين في اللقاء الهام الذي سيخوضه غدًا أمام أهلي طرابلس الليبي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وودَّع الوداد «حامل اللقب»، دوري أبطال أفريقيا، من الدور ربع النهائي، أمام وفاق سطيف الجزائري، الذي فاز في الجزائر بهدف نظيف، وتعادل سلبيًا مع الوداد في المغرب.

وكشف أشامي، عن الإجراءات التي أعلنها الجهاز الفني لتفادي اللاعبين التأثير السلبي من فقدان لقب دوري الأبطال، وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بالدار البيضاء، : «طلبنا اللاعبين بنسيان هذه الخسارة والإقصاء، والتفكير في مباراة الأهلي الليبي، التي يجب أن تكون السبيل لإخراج الفريق من محنته».

وأضاف مدرب الوداد: «فريقنا يعج بعناصر الخبرة من اللاعبين الذين بإمكانهم القفز على الإقصاء الأفريقي، وحسن التعامل مع مباراة الأهلي طرابلس، على اعتبار أننا نسعى للفوز بالبطولة العربي، ولن يتحقق هذا إلا بالتركيز وتحقيق نتيجة جيدة تكون بمثابة الدواء السريع ل«وعكة» وفاق سطيف».

وفي أول ردة فعل لجماهير الوداد بعد الإقصاء من دوري الأبطال، تواجه تذاكر مباراة الفريق مع الأهلي طرابلس، إحجامًا كبيرًا، ما قد يكون عاملا إيجابيا يرفع الضغط الجماهيري من على لاعبي الأهلي في مباراة الغد.

