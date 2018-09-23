تقرير: 60 عامًا مواجهات ليبية - مغربية

لقاء سابق بين منتخب ليبيا والمغرب في تصفيات أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

تعود المواجهات الكروية الليبية المغربية إلى الواجهة من جديد بعد غياب بلقاء الجوار المرتقب الذي سيجمع فريق الأهلي طرابلس بمستضيفه الوداد البيضاوي المغربي غدًا الإثنين ضمن ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال العرب في نسخته الجديدة.



بدأت المواجهات الكروية الليبية والمغربية على مستوى المنتخبات مبكرًا قبل أكثر من 60 عامًا وتحديدًا العام 1957 في الدورة العربية ببيروت التي شهدت بداية منافسات الجوار رسميًا في أول لقاء دولي رسمي جمع المنتخبين حسمه المنتخب المغربي لصالحه بخمسة أهداف لهدف، ثم تواصلت المواجهات بين المنتخبين العربيين على كافة الواجهات وديًا ورسميًا كانت حافلة بالندية، وكانت مباراة المنتخبين في بطولة (الشان) الأخيرة التي حسمها المنتخب المغربي على ملعبه لصالحه آخر مواجهة كروية رسمية على مستوى المنتخبات.

المواجهات الكروية مضى على انطلاقها قرابة 60 عامًا.. بدأت على مستوى المنتخبات ثم انتقلت للأندية

تواصلت اللقاءات الرسمية والودية على مستوى المنتخبات لتنتقل بعدها على مستوى الأندية وديًا ورسميًا، حيث بدأت اللقاءات على مستوى الأندية وديًا قبل أن تبدأ رسميًا حين شارك فريق الاتحاد من ليبيا والوداد المغربي في دورة استقلال الجزائر العام 1962، والتقى الفريقان معًا في أول مواجهة كروية ودية على مستوى الأندية حسمها الاتحاد بهدفين لهدف.

تجدد اللقاء للمرة الثانية بين ممثلي الكرة الليبية والمغربية العام 1970 في بطولة أندية المغرب العربي بالجزائر، وانتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، وكان لفريق الوداد البيضاوي المغربي زيارات ودية إلى ليبيا حين زارها لأول مرة وديًا العام 1983 وأجرى عدة مباريات ودية، حيث تعادل مع الاتحاد دون أهداف بطرابلس وفاز على فريق المدينة بهدفين لصفر، ورد فريق الاتحاد الزيارة إلى المغرب العام 1984وخسر وديًا أمام الوداد بثلاثة أهداف لصفر.

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غير أن المواجهات الرسمية على مستوى فرق الأندية الليبية وفريق الوداد البيضاوي انطلقت لأول مرة العام 1999 ضمن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، حيث تبارى الوداد مع الأهلي بنغازي وأسفر لقاء الذهاب بالمغرب عن تعادل الفريقين بهدف لهدف، بينما تفوق الوداد وتأهل بعد فوزه ببنغازي في لقاء الإياب بهدفين لصفر.

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كان فريق الهلال ثاني فريق ليبي يواجه الوداد رسميًا العام 2003 ضمن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، وأسفر لقاء الذهاب الأول ببنغازي عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بينما تفوق وتأهل الوداد إيابًا بأربعة أهداف، وعلى الواجهة العربية وضمن بطولة كأس الأندية العربية كان للوداد لقاء مع فريق الاتحاد العام 2005، حيث فاز الوداد ذهابًا على الاتحاد بهدفين لهدف ثم عاد ليتفوق إيابًا بثلاثة أهداف لهدف، وهي آخر مواجهة كروية رسمية تجمع فريق الوداد البيضاوي المغربي بممثل لكرة القدم الليبية.

منتخب ليبيا والمغرب العام 1986 (أرشيفية - بوابة الوسط)

صورة مشتركة بين منتخب ليبيا والمغرب العام 1975 (أرشيفية - بوابة الوسط)