بعد غياب 8 أعوام.. الوداد ثالث المغاربة أمام الأهلي طرابلس عربيًا

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والداخلية خلال المعسكر الخارجي بمصر (المركز الإعلامي)

تعود فرق الأندية الليبية إلى واجهة البطولات العربية والمشاركة في منافساتها في النسخة الاستثنائية والجديدة هذا الموسم، حيث يسجل فريق الأهلي طرابلس عودته إلى الواجهة العربية من جديد بعد غياب دام قرابة ثماني سنوات، حيث سيشارك ويمثل كرة القدم الليبية في النسخة الحالية والجديدة والاستثنائية من البطولة العربية للأندية للمرة الخامسة في تاريخه.

تبدأ المنافسات أمام الأهلي «الزعيم» عندما يحل غدًا الإثنين ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال العرب في نسختها الجديدة.

يعد فريق الوداد البيضاوي المغربي ثالث فريق وممثلاً للكرة المغربية يواجه فريق الأهلي طرابلس الذي سبق أن تقابل مع فريق الجيش المغربي في أول ظهور عربي له رسميًا العام 1985، وتبادل معه الفوز غير أن بطاقة التأهل ذهبت لفريق الجيش المغربي ثم عاد ليجدد اللقاء بفريق مغربي ثان العام 2001 وهو فريق المغرب الفاسي الذي نجح فريق الأهلي طرابلس في الإطاحة به ذهابًا وإيابًا.



تعود أول مشاركة لفريق الأهلي طرابلس في تصفيات بطولة الأندية العربية إلى العام 1985 حين سجل الفريق ظهوره الأول عربيًا وأوقعته القرعة في مواجهة فريق الجيش الملكي المغربي، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بمدينة الرباط المغربية عن فوز فريق الجيش بهدفين لصفر، بينما تمكن فريق الأهلي طرابلس من تحقيق الفوز في لقاء الإياب بطرابلس بهدفين لهدف ليغادر فريق الأهلي التصفيات بفارق هدف واحد.

خلال المشاركة العربية الثانية له العام 1992 جدد فريق الأهلي طرابلس الظهور في منافسات بطولة الأندية العربية للمرة الثانية، وأوقعته القرعة في مواجهة فريق الترجي التونسي، حيث خاض الفريق مباراة واحدة فقط بسبب انسحاب فريق أمل عين مليلة الجزائري من التصفيات، واقتصر التنافس بين فريقي الأهلي طرابلس والترجي التونسي الذي تفوق على ملعبه بهدفين لصفر.

عاد فريق الأهلي طرابلس العام 2001 ليمثل الكرة الليبية للمرة الثالثة عربيًا، حيث تقابل مع فريق المغرب الفاسي الذي فاز في لقاء الذهاب الأول على ملعبه بأربعة أهداف لهدفين، بينما تمكن فريق الأهلي من تحقيق الفوز في لقاء العودة بطرابلس بهدفين لصفر، وترشح فريق الأهلي للأدوار النهائية لكنه انسحب من المشاركة، ثم عاد الفريق مجددًا بعد غياب ليسجل مشاركته الخامسة العام 2008 وتقابل مع فريق الترجي التونسي للمرة الثانية عربيًا، حيث أسفر لقاء الذهاب الأول بتونس عن تعادل الفريقين سلبيًا دون أهداف، بينما أسفرت نتيجة لقاء الإياب أيضًا بالتعادل السلبي ليحسم فريق الترجي بطاقة الترشح لصالحه بفضل ركلات الترجيح.