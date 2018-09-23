ليبيا «قبلة» راقصي السامبا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 سبتمبر 2018, 02:24 مساء
المهاجم البرازيلي أوتيمار في مطار مصراتة (المركز الإعلامي)

وصل، السبت، مطار مصراتة المهاجم البرازيلي أوتيمار ليعزز تشكيلة فريق السويحلي الأول لكرة القدم، قادمًا من الدوري البرازيلي، بهذا يكون اللاعب الثاني من بلاد السامبا بفريق السويحلي، بعد المهاجم ماثيوس.

اللاعب البرازيلي الجديد سجل الموسم الماضي مع فريق جينوس البرازيلي 27 هدفًا، في انتظار تألقه مع زملائه مع السويحلي المنافس القوي على صدارة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

في الوقت نفسه نجحت إدارة نادي الصقور بالدرجة الأولى في إبرام صفقة برازيلية بفريق الكرة الأول، حيث تم التوقيع المبدئي مع اللاعب البرازيلي ليو اسيس (22 عامًا)، بهدف دعم الصفوف أملاً في العودة إلى دوري الأضواء وسط الكبار.

ورأت إدارة الصقور الإبقاء على الجهاز الفني لإحداث الاستقرار به، والذي يقوده المدرب المخضرم مفتاح المقيرحي، كما تم تكليف إدريس الدناع بمهام المساعد له.

وعلى صعيد التعاقدات فتم ضم اللاعب سالم سليم الذي خاض تجربة مع نسور مرتوبة ودارنس، كما تم التعاقد مع حسين سمير وعبدالرحمن يايا وحارس مرمى الهلال عبدالسلام بعيو.

وسيبدأ فريق الصقور تدريباته بملعب النادي بعد أن عقدت الإدارة اجتماعًا موسعًا مع اللاعبين والطاقم الفني، وطالبتهم ببذل الجهود لأجل عودة الفريق لدوري الأضواء.

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