«الرعيض» أمينًا لصندوق المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للكاراتيه

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 23 سبتمبر 2018, 02:20 مساء
أمين صندوق المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للكاراتيه جمال الرعيض (أرشيفية : الإنترنت)

تم اختيار جمال الرعيض أمينًا للصندوق بالمنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي لرياضة الكاراتيه، في إضافة جديدة ومهمة إلى سجله الرياضي في مجال لعبته التي قدم لها الكثير محليًا ودوليًا.

وساهم الرعيض في انتشار نشاط لعبة الكاراتيه ومسابقاتها والدفع بمواهبها وتشجيعها لتحقيق الأفضل على المستويات والواجهات كافة.

الرعيض من الخبرات والكفاءات الرياضية والإدارية والقيادية المتميزة التي أكدت جدارتها في أكثر من موقع ومحفل رياضي، حيث تقلد العديد من المهام والمسؤوليات، وهو رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الكاراتيه، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

تضم المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي لرياضة الكاراتيه كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - البعثة الأممية بين الجزرة والعصا
كاريكاتير
الاتحاد الأوروبي: حل أزمة ليبيا يظل سياسيًا.. ومخالفو «اتفاق الزاوية» سيواجهون ...
ليبيا
«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار
رياضة محلية
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟