«الرعيض» أمينًا لصندوق المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للكاراتيه

أمين صندوق المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي للكاراتيه جمال الرعيض (أرشيفية : الإنترنت)

تم اختيار جمال الرعيض أمينًا للصندوق بالمنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي لرياضة الكاراتيه، في إضافة جديدة ومهمة إلى سجله الرياضي في مجال لعبته التي قدم لها الكثير محليًا ودوليًا.

وساهم الرعيض في انتشار نشاط لعبة الكاراتيه ومسابقاتها والدفع بمواهبها وتشجيعها لتحقيق الأفضل على المستويات والواجهات كافة.

الرعيض من الخبرات والكفاءات الرياضية والإدارية والقيادية المتميزة التي أكدت جدارتها في أكثر من موقع ومحفل رياضي، حيث تقلد العديد من المهام والمسؤوليات، وهو رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الكاراتيه، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي.

تضم المنطقة الأولى بالاتحاد الأفريقي لرياضة الكاراتيه كلاً من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.