هيثم ضانة في تدريبات السويحلي بعد الانسحاب من الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 23 سبتمبر 2018, 02:10 مساء
المدافع هيثم ضانة المنتقل حديثا لصفوف السويحلي (المركز الإعلامي)

أبرمت لجنة التعاقدات بنادي السويحلي صفقة جديدة عززت بها قائمة الفريق الأول لكرة القدم، حيث تعاقدت السبت مع المدافع هيثم ضانة الذي لعب في الموسم الماضي مع الأهلي طرابلس، وسيلتحق اللاعب بتدريبات الفريق اليوم الأحد.

كان المدافع هيثم ضانة أخذ انسحابه من فريق الأهلي طرابلس ولم يلعب معه إلا مباريات قليلة بسبب الإصابة، وسجل هدفًا وحيدًا مع الأهلي ضد النصر في الدور الرباعي، وتعرض للإهمال ودكة البدلاء مع المدرب المصري السابق طلعت يوسف.

كما تعرض أيضًا إلى عدم الاهتمام من جانب المدرب الحالي المصري أيضًا إيهاب جلال، الذي قال في آخر تصريح له إن ضانة مستمر مع الفريق، بينما اللاعب قال في تصريح له إنه أخذ ورقة انسحابه من الفريق.

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