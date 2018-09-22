حكم بحبس «مودريتش» قبل ساعات من دخوله حفل أفضل لاعب في العالم

لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش (تويتر)

قبل ساعات من حفل جائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمقرر إقامته، بعد غدٍ الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن، صدر حكم ضد أحد المرشحين، وهو لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.

وقبل مودريتش عقوبة السجن ثمانية أشهر؛ بسبب تهمتي تهرب ضريبي بقيمة 870 ألفًا و728 يورو، وأفادت جريدة «الموندو» الإسبانية بأن مودريتش اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.

واتهمت مصلحة الضرائب الإسبانية مودريتش، أفضل لاعب في أوروبا، بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة 290 ألفًا و990 يورو في 2013 و579 ألفًا و738 يورو في 2014، عن عائدات شخصية خاصة بحقوق صورته كان يحولها إلى الشركة التي تترأسها زوجته فانيا بوسنيتش في لوكسمبروغ.

وينافس مودريتش المصري محمد صلاح نجم ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في الريال قبل الانتقال لليوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعب في العالم.