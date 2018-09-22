ليبيا تخطر الكاف.. وتونس تذلل العقبات قبل لقاء نيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 سبتمبر 2018, 05:52 مساء
جانب من مباراة المنتخب الليبي أمام جنوب أفريقيا (المركز الإعلامي)

يترقب الاتحاد الليبي لكرة القدم تأكيد نظيره الإفريقي (كاف) بخصوص موعد مباراة الإياب بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري والتي ستقام في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وراسل الاتحاد الليبي الاتحادين التونسي والإفريقي باختيار تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 16 اكتوبر المقبل موعدا لمباراة الإياب بين منتخب «فرسان المتوسط» وضيفه النيجيري واعتماد ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت ليبيا.

يأتي هذا تلبية من الاتحاد الليبي لكرة القدم لرغبة الجمهور الليبي الحريص على متابعة المنتخب وتشجيعه ومؤازرته في التصفيات الإفريقية باعتبار أن ملعب صفاقس يعد أقرب ملعب للجماهير الليبية ومناسبا للمنتخب الوطني.

من جانبه أبدى اتحاد الكرة التونسي موافقته على المكان والزمان المحددين من الاتحاد الليبي وراسلت الاتحاد الإفريقي بالخصوص بناء على طلب ليبيا.

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