جلال: لدي الصلاحيات الكاملة.. وسلامة هو من طلب الرحيل عن الأهلي.. والمنقوش لدينا أفضل منه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:35 مساء
سلامة في الإطار الأيمن وجلال في الأيسر وبينهما المنقوش (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس إيهاب جلال أن إدارة النادي أعطته كامل الصلاحيات، قائلا «أنا المسؤول عن اختياراتي، والفريق جاهز فنيا، لكن ما يحتاجه هو الإعداد البدني».

وقال جلال أيضا خلال لقاء تليفزيوني الجمعة «اللاعب علي سلامة طلب الرحيل عن الأهلي، أما بخصوص المنقوش فهناك أفضل منه لدينا فنيا، وبخصوص الاستغناء عن اللاعب الجزائري علي قشي عبد العزيز فطريقتي لا تتناسب مع مواصفاته».

وأضاف «اللاعب هيثم ضانه مستمر مع الفريق، بينما اللاعب قال في تصريح له إنه أخذ ورقة انسحابه من الفريق».

وأكمل جلال «الفرنسي المالي الأصل عبدولاي إحدى الصفقات الجديدة لن يشارك في مباراة الوداد البيضاوي  الأولى بالمغرب لأنه غير مسجل بالقائمة».

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