«الأدهم» يتوج بفضية بوكسينغ العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:28 مساء
البطل الليبي أنس الأدهم بالميدالية الفضية في بطولة العالم للبوكسينغ (إنترنت)

توج البطل الليبي أنس الأدهم بالميدالية الفضية في بطولة العالم للبوكسينغ للناشئين بإيطاليا في وزن 45 كلج بعد خسارته في المباراة النهائية أمام الروسي ارتانوف جورجين.

ليبيا شاركت بثمانية لاعبين قدموا مستوى طيبا رغم عدم تأهلهم للدور الثاني وفقدوا مبارياتهم بفارق نقطة واحدة  للاعبين همام بالريش وخسر أمام المجري ألبرت وعبدالمالك شلاوح أمام المجري دانيال وإبراهيم حسين أمام الأسترالي بروج وعبد الرحمن حسين أمام الجنوب أفريقي جونسون ومحمد شلاوح أمام الإيراني ليون وعبدالسلام الجبالي امام البلغاري نونوف.

يشار الي أن بطولة بوكسنغ العالم للناشئين بإيطاليا شهدت مشاركة 2350 لاعبا مثلوا 86 بلدا.

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