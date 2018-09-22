مصر وتونس يمثلان أفريقيا في عالمية الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:18 مساء
جانب من منافسات سابقة في الكرة الطائرة بين مصر وتونس (أرشيفية : الإنترنت)

توج منتخب تونس ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب بعد فوزه في المباراة النهائية على مصر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد خلال المنافسات التي أقيمت في مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا.

وتأهل البطل تونس والوصيف مصر إلى نهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة التي تستضيفها البحرين في صيف  2019.

يشار إلى أن بطولة أفريقيا للشباب استضافتها نيجيريا وشهدت مشاركة منتخبات مصر وتونس ونيجيريا وجمهورية الكونغو وغينيا وبوركينا فاسو ورواندا والنيجر وبوتسوانا والكاميرون وتنزانيا والكونغو برازافيل وتشاد.

يعد هذا اللقب الأفريقي العاشر لشباب تونس للكرة الطائرة حيث سبقه تتويج أعوام 1984، 1990، 1992، 1996، 1998، 2000، 2008، 2010، 2013 ، 2018.

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