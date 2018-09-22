51 فارسًا في بطولة قفز الحواجز ببنغازي

منافسات سابقة في قفز الحواجز (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة الإعلامية لبطولة شيخ الشهداء لفروسية قفز الحواجز، سالم العبار، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» السبت أن البطولة التي أقيمت في بنغازي كانت ناجحة فنيًا وتنظيميًا وشهدت مشاركة 51 فارسا في فئات (الناشئين والأواسط والكبار).

وأضاف أن اللجنة المنظمة رصدت كؤوسًا لأصحاب التراتيب الأولى في كل فئة، والتي شهدت نتائجها تتويجًا بكأس الناشئين الفارس صهيب العبيدي، وجاء ثانيًا الفارس محمد الفيتوري، وثالثًا الفارس نجيب المجبري وجميعهم من نادي عمر المختار.

وفي فئة الأواسط توج بكأس البطولة الفارس علاء العمامي، وجاء ثانيًا الفارس أيوب المغربي.



وفي فئة الكبار توج بكأس البطولة الفارس حمودة بن جليل، وجاء ثانيًا الفارس محمود البدري.