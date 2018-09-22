نقطة واحدة تبعد أبطال ليبيا عن منصات التتويج في الكيك بوكسينغ

منصات التتويج في الكيك بوكسينغ بمشاركة ليبية (إنترنت)

أسدل الستار في إيطاليا، الجمعة، على مشاركة منتخب ليبيا للناشئين في الكيك بوكسينغ بخروج ستة رياضيين بفارق نقطة واحدة لكل رياضي والتي كانت منافساتهم على مدار يومين قدموا فيها ما لديهم أمام أبطال العالم من روسيا وايرلندا وجنوب إفريقيا وبلغاريا.



أخفق اللاعب أنس الأدهم أمام بطل روسيا وحصل على المركز الثانى عالميا في وزن تحت 45 وقلادة فضية في أسلوب «الفل كونتاكت».



كما خاض بطل العالم في المواى تاي عبدالمالك شلاوح نزاله مع بطل روسيا أيضا وأخفق بعد أن كان متأهلا لدور الثمانية وخسر مبارته المؤهلة.

قدم منتخب ليبيا نزالات قوية مع منافسيه من الدول القوية وكان خروجه بفارق نقطة واحدة وسط مشاركة عالمية لأكثر من 2386 لاعبا وأكثر من 86 دولة.

منصات التتويج في الكيك بوكسينغ بمشاركة ليبية (إنترنت)