نقطة واحدة تبعد أبطال ليبيا عن منصات التتويج في الكيك بوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 22 سبتمبر 2018, 04:06 مساء
منصات التتويج في الكيك بوكسينغ بمشاركة ليبية (إنترنت)

أسدل الستار في إيطاليا، الجمعة، على مشاركة منتخب ليبيا للناشئين في الكيك بوكسينغ بخروج ستة رياضيين بفارق نقطة واحدة لكل رياضي والتي كانت منافساتهم على مدار يومين قدموا فيها ما لديهم أمام أبطال العالم من روسيا وايرلندا وجنوب إفريقيا وبلغاريا.
 
أخفق اللاعب أنس الأدهم أمام بطل روسيا وحصل على المركز الثانى عالميا في وزن تحت 45 وقلادة فضية في أسلوب «الفل كونتاكت».
 
كما خاض بطل العالم في المواى تاي عبدالمالك شلاوح نزاله مع بطل روسيا أيضا وأخفق بعد أن كان متأهلا لدور الثمانية وخسر مبارته المؤهلة.

قدم منتخب ليبيا نزالات قوية مع منافسيه من الدول القوية وكان خروجه بفارق نقطة واحدة وسط مشاركة  عالمية لأكثر من 2386 لاعبا وأكثر من 86 دولة.

منصات التتويج في الكيك بوكسينغ بمشاركة ليبية (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوديا غازيني: هذا هو الدور الوحيد الفعال لروسيا في ليبيا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟