ختام ناجح لبطولة الفصول الأربعة للشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج (إنترنت)

اختتمت فعاليات بطولة الفصول الأربعة بتنظيم الجمعية الليبية للشطرنج وفريق «بيدق سالك» تحت اشراف الاتحاد الفرعي للشطرنج بطرابلس والتي اقيمت خلال الفترة من 15 وحتى 20 سبتمبر الجاري بصالة نقابة المعلمين بطرابلس.

وبعد مشاركة 20 لاعبا وتقسيمهم إلى مجموعتين جاءت النتائج على النحو التالي: المجموعة (أ) تضم اللاعبين الكبار وتصنيفهم أكثر من 2000 نقطة لم يشاركوا في التصفيات الأولى.

أما المجموعة (ب) كبار جاء في الترتيب الأول علاء الدين الشريف وجاء ثانيا جمال العريفي وحل ثالثا أحمد الككلي.

وفي المجموعة (ج) ناشئين: جاء أولا عبد السلام صالح وثانيا الطيب قشاش وثالثا يوسف شراطة.