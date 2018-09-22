«الشاوش» يطالب بفصل الدعم المالي في الأندية بين الكبار والصغار

المحلل الرياضى واللاعب السابق لفريق المدينة عماد الشاوش (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المحلل الرياضى واللاعب السابق لفريق المدينة عماد الشاوش المسؤلين عن الرياضة الليبية بدعم الأندية التي تستحق الدعم وليس الأندية الكبيرة والتي يقدم لها الدعم بالملايين وتصرف على التعاقدات الكروية دون فائدة تعود على كرة القدم الليبية.



وقال الشاوش في تصريحات تليفزيونية، الجمعة، إن «طريقة الدعم يجب أن تتغير، والأندية تفتقر للبنية التحتية، ولا ينفع أن يقدم لها دعم نقدي يصرف غالباً في غير محلها، والصحيح دعم لبناء منشآت رياضية وتعشيب الملاعب».

وأكد الشاوش أن المسؤلين في الرياضة يغازلون الأندية الكبيرة، وليست لديهم عدالة في مساواة الدعم لكل الأندية خاصة تلك التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الرياضية.