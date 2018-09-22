إيهاب جلال: هجوم الأهلي طرابلس بخير قبل مواجهة الوداد ولم أحدد طاقم الدفاع

المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إيهاب جلال (المركز الإعلامي)

أكد المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إيهاب جلال أن الفوز والتأهل على حساب الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال العرب سيكون نقلة مهمة للفريق في بقية المشوار باعتباره بطل إفريقيا.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية، الجمعة «لم أحدد بعد من سيلعب في الدفاع، كما أنني مطمئن للناحية الهجومية للأهلي، أما عن المحترف المالي الجديد فأعتبره مكسبا للفريق».

وأضاف جلال «التعاقدات الأخيرة للأهلي خاصة المهاجمين ستعطي الفريق نقلة مهمة في المواسم المقبلة».

الأهلي أقام معسكرا تدريبيا طويلا في مصر وأجرى سبع مباريات ودية في المعسكر وسيلعب الإثنين مع الوداد البيضاوي في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.