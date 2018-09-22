إيهاب جلال: هجوم الأهلي طرابلس بخير قبل مواجهة الوداد ولم أحدد طاقم الدفاع

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 22 سبتمبر 2018, 01:10 مساء
المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إيهاب جلال (المركز الإعلامي)

أكد المدير الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة القدم إيهاب جلال أن الفوز والتأهل على حساب الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال العرب سيكون نقلة مهمة للفريق في بقية المشوار باعتباره بطل إفريقيا.
 
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، الجمعة «لم أحدد بعد من سيلعب في الدفاع، كما أنني مطمئن للناحية الهجومية للأهلي، أما عن المحترف المالي الجديد فأعتبره مكسبا للفريق».

وأضاف جلال «التعاقدات الأخيرة للأهلي خاصة المهاجمين ستعطي الفريق نقلة مهمة في المواسم المقبلة».

الأهلي أقام معسكرا تدريبيا طويلا في مصر وأجرى سبع مباريات ودية في المعسكر وسيلعب الإثنين مع الوداد البيضاوي في مباراة الذهاب بالدار البيضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كلوديا غازيني: هذا هو الدور الوحيد الفعال لروسيا في ليبيا
ليبيا
«نسور نيجيريا».. هدف «فرسان ليبيا» في أكتوبر
رياضة محلية
هل يفلت «البغدادي» من حصار آخر معاقل «داعش»؟
عربى
كلوديا غازيني: أربعة أسباب وراء إصرار فرنسا على تنظيم انتخابات في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - اليوم العالمي للسلام 2018
كاريكاتير
«الوطنية للنفط»: إنتاج حقل الوفاء لم يتأثر بـ «احتجاج حرس المنشآت»
ليبيا
لوغاريتم الإصلاح النقدي.. 3 أسعار للدولار في السوق الليبية !
ليبيا
هل ينجح غسان سلامة في إنقاذ خطته؟
ليبيا
«جريدة الوسط»: أسبوع خروقات اتفاق وقف إطلاق النار
ليبيا
حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في ...
ليبيا
«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟