ملفات متعددة على طاولة اتحاد التجديف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 22 سبتمبر 2018, 12:01 مساء
منافسات سابقة في رياضة التجديف (فيسبوك)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للتجديف أن الاتحاد سيعقد اليوم السبت اجتماعه الأول بصالة ميدان الفروسية بأبي ستة في طرابلس برئاسة نور الدين الكريكشي.

وينتظر طاولة الاجتماع العديد من الملفات من بينها وضع برنامج لرياضة التجديف محليا وخارجيا مع تشكيل لجان فنية بالمناطق والعمل على عودة منتخبات التجديف للمشاركات الخارجية بعد فترة توقف لقرابة العام ونصف العام.

يشار إلى أن اتحاد التجديف انتخب في 24 يوليو الماضي بعد فصل رياضة التجديف عن اتحاد الشراع والرياضات البحرية برئاسة نورالدين الكريكشي ونائبه فتحي الشائب وأمينه العام عماد التويب وأمين الصندوق أحمد فكرون وعضوية فرج عصمان ومراد الجرنازي والمختار العقبي وعضوية الأستاذة ليلي أبوشكيوة.

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