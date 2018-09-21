اتحاد الكرة الليبي يترقب تأكيد الاتحاد الإفريقي حول مكان مباراة المنتخب مع نيجيريا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم أنه يترقب تأكيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF» بخصوص الموافقة رسميًا على اختيار ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية مكانًا لمباراة المنتخب الليبي أمام نظيره النيجيري في 16 أكتوبر المقبل في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال الاتحاد الليبي لكرة القدم في بيان توضيحي الجمعة «راسل الاتحاد الليبي الاتحادين التونسي والإفريقي باختيار تاريخ يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر القادم موعدًا لمباراة الإياب بين منتخبنا وضيفه النيجيري واعتماد ملعب الطيب المهيري بصفاقس لاحتضان هذه المباراة على تمام الساعة السادسة مساء».

وأضاف: «من جهتها أبدت الجامعة التونسية لكرة القدم موافقتها على المكان والزمان المحددين من الاتحاد الليبي وراسلت الاتحاد الإفريقي بالخصوص».

ولفت الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى أنه لم يقم في الفترة السابقة بـ«تحديد زمان ومكان واسم الملعب لمباراة الإياب ولم يخطر الاتحاد الإفريقي بذلك حتى يتعرف على الموعد الذي سيختاره الاتحاد النيجيري لمباراة الذهاب والتي ستقام يوم الجمعة 12 أكتوبر القادم لكي يتسنى له اختيار الموعد الذي يناسبه، بدليل أن الإخطار الذي وصل من الاتحاد الإفريقي والخاص بمباراة الإياب لم يحدد فيه مكان وموعد انطلاق المباراة».

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها

وأشار الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى أنه اختار اللعب بمدينة صفاقس التونسية «تلبية لرغبة الجمهور الليبي الحريص على متابعة منتخبه وتشجيعه ومؤازرته في هذه التصفيات الإفريقية وباعتبار أن ملعب صفاقس يعد أقرب ملعب لجمهورنا الرياضي ومناسب للمنتخب الوطني».