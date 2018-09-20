حكومة الوفاق تعفي أبوخطوة من منصب وزير الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 10:51 مساء
الدكتور طلال أبوخطوة (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، قرارًا بإعفاء الدكتور طلال أبوخطوة من رئاسة هئية الشاب والرياضة.

وفور صدور قرار الإعفاء، وجه الدكتور أبوخطوة رساله عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، عبر فيها عن امتنانه للفترة التي تولى فيها رئاسة الهيئة، متمنيًا التوفيق للرياضة الليبية.

وجاء في نص الرسالة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه أتوجه بالشكر الجزيل و التقدير والاحترام للأخوة الأفاضل من الموظفين والعاملين بقطاع الشباب و الرياضة و لكافة مكونات الحركة الرياضية والشبابية و إلي وسائل الإعلام و بعض النواب الأفاضل و العاملين بديوان مجلس الوزراء والوزراء و رؤساء الهيئات أو كل من تعاون مع الهيئة العامة للشباب و الرياضة بالحكومة المؤقته طيلة الفترة الماضية التي أعتز بها لتولي وظيفة رئيس الهيئة مع زملائي نواب الرئيس و أنا أغادر وظيفتي الوطنية بعد صدور قرار مجلس الوزراء إعفائي من الوظيفة اليوم الخميس 2018/9/20 أتمني من الله العلي القدير أن يبارك للجميع وأن لا أكون قصرت وهذا منى وإن وفقت فهذا من عند الله و أدعو الرحمن أن يسلم بلادي من كل مكروه وشر و يصلح حال البلاد و أمنياتي بالتوفيق دائما لكم و شكرا جزيلا عاشت ليبيا الوطن و ستبقى شامخة واحدة مترابطة رغم كيد الأفاقين و الانتهازيين القافزين على المناصب الواهية و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

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