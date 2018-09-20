مصراتة تشهد على نهائي كأس اليد بين الاتحاد والأهلي بنغازي

من مباراة سابقة بين الاتحاد والأهلي بنغازي في كرة اليد (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي في الرابعة من بعد ظهر غدٍ، فريقا الاتحاد والأهلي بنغازي، في نهائي كأس اليد الذي ستحتضنه قاعة مصراته للألعاب الرياضية.

فريق الاتحاد يخوض اللقاء بصفته المتأهل عن المنطقة الأولى «بطل الدوري الممتاز موسم 2017 - 2018» ، فيما يدخل الأهلي بنغازي المواجهة والمتأهل عن المنطقة الثانية «الترتيب الثالث بالدوري».

هذا والتقى الفريقان هذا الموسم في ثلاث مباريات، وانتهت جميعها لصالح فريق الاتحاد، حيث فاز في المباراة الأولى خلال التجمع الأول لمرحلة الذهاب للمرحلة الثالثة من الدورى الليبي التى أقيمت بقاعة البيضاء وانتهت بنتيجة (28-22) ، والمباراة الثانية كانت خلال التجمع الثاني لمرحلة الإياب للمرحلة الثالثة من الدورى الليبي التي أقيمت بقاعة مصراته وانتهت بنتيجة (30-15) ، والمباراة الثالثة كانت بقاعة البيضاء للتجمع النهائي للدوري الليبي وانتهت بنتيجة (32-23) .

يذكر أن فريق الاتحاد حقق بطولة الدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2017-2018، ويسعى لتحقيق الثنائية، فيما يأمل الأهلي بنغازي في تحقيق بطولة الكأس.

