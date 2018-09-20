محمد صولة يفاضل بين نادٍ جزائري وآخر سعودي

محمد صولة يحمل كأس البحرين بقميص المحرق (أرشيفية: الإنترنت)

يقترب المحترف الليبي في صفوف المحرق البحريني، محمد صولة، من الانضمام إلى صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وحسب تقرير لصحيفة «الشروق» الجزائرية، فإن صولة اقترب من الانضمام لصفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ونقلت الجريدة الجزائرية، عن صولة: «سعيد بنجاح تجربتي الاحترافية مع المحرق البحريني، خاصة بعد أن أحرزت معه كأس السوبر، ولعلي اعترف بوجود عرض من اتحاد العاصمة «سوسطارة»، وآخر من فريق سعودي، وحتى الآن لم اتخذ قراري النهائي».

يستعد صولة، حاليًا مع المحرق البحريني، لمواجهة الأهلي السعودي ضمن إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية، الإثنين المقبل.

