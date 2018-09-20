محمد صولة يفاضل بين نادٍ جزائري وآخر سعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 07:57 مساء
محمد صولة يحمل كأس البحرين بقميص المحرق (أرشيفية: الإنترنت)

يقترب المحترف الليبي في صفوف المحرق البحريني، محمد صولة، من الانضمام إلى صفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وحسب تقرير لصحيفة «الشروق» الجزائرية، فإن صولة اقترب من الانضمام لصفوف فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ونقلت الجريدة الجزائرية، عن صولة: «سعيد بنجاح تجربتي الاحترافية مع المحرق البحريني، خاصة بعد أن أحرزت معه كأس السوبر، ولعلي اعترف بوجود عرض من اتحاد العاصمة «سوسطارة»، وآخر من فريق سعودي، وحتى الآن لم اتخذ قراري النهائي».

يستعد صولة، حاليًا مع المحرق البحريني، لمواجهة الأهلي السعودي ضمن إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية، الإثنين المقبل.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
إحالة نتائج التحقيق بشأن هجوم براك الشاطئ إلى المدعي العسكري العام
ليبيا
أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الدولار يُواصل التراجع عقب قرار رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
السراج يطلع نواب طرابلس على إجراءات تأمين العاصمة
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب رائحة البنزين داخل السيارة