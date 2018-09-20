36 الف دينار جوائز بطولة ليبيا للأجسام

عادل البيباص «يمين» مع عادل القريو (صفحة اتحاد بناء الأجسام)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو، أن بطولة ليبيا لبناء الأجسام والكلاسيك «ناشئين وكبار وأساتذة» ستقام في موعدها السبت 29 سبتمبر الجاري بقاعة الحديد والصلب بمصراته، وبمشاركة أغلب الرياضيين المتميزين وباب تسجيل المشاركين مفتوح حتي 26 سبتمبر والفئات المعتمدة في البطولة فئة الناشئين -23 عامًا والكبار والكلاسيك والاساتذه 1 من 40الي 44 عامًا والأساتذه 2 من 45 إلى 49 عامًا والأساتذة 3 من 50 إلى 54 عامًا .

وأوضح القريو أن المرحلة الأولى ستمنح فيها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في كل وزن

والمرحلة الثانية ( بطل الأبطال ) يتأهل لها أصحاب الترتيب الأول في كل وزن تصل جوائزها المالية إلى 36 ألف دينار الفائز الأول في بطل الأبطال يتحصل علي مبلغ 15 ألف دينار و الترتيب الثاني 10 آلاف دينار والثالث 5 آلاف دينار والرابع 3 آلاف دينار والخامس 2 ألفي دينار والترتيب السادس ألف دينار .

