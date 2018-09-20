الأهلي طرابلس يبدأ مناوراته «التكتيكية» في الدار البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 سبتمبر 2018, 05:38 مساء
جانب من بعثة فريق الكرة الأول لأهلي طرابلس بعد وصولها الدار البيضاء 20 سبتمبر 2018 (صفحة الأهلي)

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس، تدريباته مساء اليوم بالدار البيضاء، تمهيدًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في 24 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الــ 32 من بطولة الأندية العربية.

وكانت بعثة الأهلي وصلت إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب، صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت أكثر من 5 ساعات، قبل أن تتوجه إلى مقر الإقامة للراحة، قبل إجراء التدريب الأول للفريق.

ويقود فريق الأهلي فنيًا، المدير الفني المصري إيهاب جلال، الذي أعلن في وقت سابق قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الوداد، وهي: « محمد نشنوش وأحمد فيتوري(حراسة)، ومحمد والو ومعاذ عبود ومحمد الترهوني ومحمد الجنان وعلي معتوق وموسى أبوبكر ومحمد جدور وعبدولاي (دفاع)، وبدر حسن ومحمد الشبلي وعبد الرحمن العمامي ومحمد الغنودي وسالم عبلو ويحيي الزليطني وماكسي جونيور وعامر التاورغي (وسط)، ومفتاح طقطق وأنيس السلتو وأحمد كراوع وصالح الطاهر لخط الهجوم».

وأنهى فريق الأهلي طرابلس، معسكره الاستعدادي بمصر، بعد أن خاض9 مباريات ودية، وقف خلالها الجهاز الفني على قدرات كل لاعب في مراكز الملعب المختلفة.
 

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