«فيفا» يزف خبرًا سعيدًا لمؤيد اللافي ويحزن الشباب السعودي

مؤيد اللافي يحاول السيطرة على الكرة في احد تدريباتن الشباب السعودي (أرشيفية: الإنترنت)

قررت لجنة فك المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فسخ عقد اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

ويعود هذا القرار إلى شكوى قدمها وكيل أعمال اللافي ضد إدارة الشباب التي بدورها استبعدت اللافي من قائمة الفريق وقامت بوضعه في قائمة الاستثمار، بحجة ضعف مشاركته مع الفريق لأسباب فنية، بحسب «قناة ليبيا الأحرار».

ويمتد عقد اللافي مع نادي الشباب لثلاث سنوات بدأت من فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017، وتبقى على نهاية العقد سنتان ونصف.

وكانت إدارة الشباب وقعت عقدًا مع مهاجم أهلي طرابلس السابق، أثناء موسم انتقالات الشتاء الماضي، إلا أن اللافي شارك في مبارياتٍ معدودةٍ فقط، واسْتٌبعِد أيضًا بحجة عدم الإنضباط، من تشكيلة الفريق نهائيًا.

