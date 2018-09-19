«فيفا» يزف خبرًا سعيدًا لمؤيد اللافي ويحزن الشباب السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 10:00 مساء
مؤيد اللافي يحاول السيطرة على الكرة في احد تدريباتن الشباب السعودي (أرشيفية: الإنترنت)

قررت لجنة فك المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فسخ عقد اللاعب الدولي الليبي مؤيد اللافي المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي.

ويعود هذا القرار إلى شكوى قدمها وكيل أعمال اللافي ضد إدارة الشباب التي بدورها استبعدت اللافي من قائمة الفريق وقامت بوضعه في قائمة الاستثمار، بحجة ضعف مشاركته مع الفريق لأسباب فنية، بحسب «قناة ليبيا الأحرار».

ويمتد عقد اللافي مع نادي الشباب لثلاث سنوات بدأت من فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017، وتبقى على نهاية العقد سنتان ونصف.

وكانت إدارة الشباب وقعت عقدًا مع مهاجم أهلي طرابلس السابق، أثناء موسم انتقالات الشتاء الماضي، إلا أن اللافي شارك في مبارياتٍ معدودةٍ فقط، واسْتٌبعِد أيضًا بحجة عدم الإنضباط، من تشكيلة الفريق نهائيًا.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي
رياضة محلية
الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»
رياضة محلية
السراج والكبير يبحثان الخطوات التنفيذية لقرار رسم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
غسان سلامة: نعمل على مدار 24 ساعة لتجنب المعارك داخل العاصمة
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
«خارجية النواب» تعرب عن استيائها من بيان وزراء الخارجية العرب
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد