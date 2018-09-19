أهلي بنغازي يرد على بيان الأهلي طرابلس بخصوص العرفي

مهاجم أهلي بنغازي عبدالله العرفي (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، بيانًا على صفحة النادي الرسمية، مساء اليوم، للرد على بيان نشره الأهلي طرابلس صباح اليوم، بخصوص ما أشيع حول محاولة تعاقده مع لاعب الأهلي بنغازي، عبدالله العرفي.

وجاء في بيان الأهلي بنغازي: «مجلس إدارة الأهلي بنغازي بصفته ممثلاً لكيان كان لعدة عقود ولازال على نفس النهج في تقاربه من الجميع برسالة سامية جوهرها الأحترام».

وجاء أيضًا «إن مجلس الإدارة بالنادي الأهلي بنغازي يرحب بما جاء في بيان نادي أهلي طرابلس على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» ؛ فيما يتعلق بتعاقدات اللاعببين، وامتثالهم لما يسري عليه العرف الرياضي المعهود، و يثمن ما جاء في البيان الذي يعد محل تقدير واحترام ينعكس علي العلاقة بين الناديين».

وحرصت إدارة الأهلي طرابلس على نشر بيان على صفحة النادي، صباح اليوم، للردِّ على ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي، بخصوص سعي ناديه للتعاقد مع لاعب الأهلي بنغازي عبدالله العرفي، من خلف إدارة ناديه.

‎وأضافت إدارة أهلي بنغازي في بيانها الصادر مساء اليوم: «أيضًا يؤكد مجلس الإدارة بالنادي في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الرياضة الليبية من مخاض عسير ، وما تمر به بلادنا من أزمات وجراح عميقة ، تستلزم تكاتف الجميع ، كان بصددها للأهلي أن يتخذ خطوات استباقية، بحكم ما عهد عليه في النضال من أجل الوطن، بأن تقف أمام تلك العقبات، وأن تتقارب من الجميع بحكم الحاجة الماسة للتسامح والتكاثف من أجل العبور بالوطن لبر السلام، جسدت في عدة اجتماعات حدثت مع الأندية الرياضية آخرها اجتماع رئيسي الأهلي والأهلي طرابلس بدولة تونس، تم فيه التنسيق والاتفاق علي توحيد الجهود بين أكبر مؤسستين من أجل وضع حلول لما تمر به الرياضة الليبية من أزمات في كافة النواحي» .

