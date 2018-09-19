بث مباشر لاحتفالات جماهير الأهلي طرابلس بيوم التأسيس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 08:02 مساء
«تورتة» احتفال فريق الكرة بيوم تأسيس الأهلي طرابلس (صفحة الأهلي طرابلس)

تحتفل الآن جماهير النادي الأهلي طرابلس بالذكرى الـ 68 لتأسيس ناديهم الذي تأسس في مثل هذا اليوم من العام 1950.

وحرصت إدارة الأهلي طرابلس على فتح أبواب النادي أمام الجماهير التي زحفت للمشاركة في الاحتفال، فيما بث فريق الكرة الأول على صفحة النادي فيديو يعكس احتفال بعثة فريق الكرة الأول المعسكر حاليًا في القاهرة، بيوم تأسيس النادي.

وعلى جانب المشاركات، تلقت إدارة الأهلي طرابلس عددًا من برقيات التهاني من الأندية الليبية وأخرى عربية،  ومن خلال هذا الفيديو الذي تبثه صفحة الأهلي طرابلس الرسمية، تتابع احتفالات جماهير «الزعيم».


 

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