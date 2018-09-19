الأهلي طرابلس يكشف حقيقة علاقته بنجم «المشوار الطويل»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 06:01 مساء
مهاجم الأهلي بنغازي، عبدالله العرفي (أرشيفية: الإنترنت)

إدارة النادي الأهلي طرابلس تنفي كل ما يدور حول رغبتها في التعاقد مع لاعب نادي الأهلي بنغازي عبدالله العرفي. ونشرت إدارة الأهلي طرابلس على صفحة النادي الرسمية، بيانًا، جاء فيه: «نحن نحترم مؤسسة النادي الأهلي بنغازي وجمهورها الكبير ونؤكد في نفس الوقت أن إدارة النادي الأهلي الرياضي في حالة رغبتها في التعاقد مع أي رياضي ومن أي ناد ليبي فإننا نطرق الأبواب وبشكل رسمي ومكتوب، احتراماً لكل الأندية الليبية، فما بالك بالأهلي بنغازي الذي تربطنا مع إدارته وجمهوره علاقة أخوة رياضية وترابط، تجسد في عدة اجتماعات بين الرئيسين كان آخرها في تونس قبل ايّام قليلة.

وأضاف البيان: «كنّا نؤكد للجميع أن قائمة فريقنا الأول اكتملت وأقفلت ونحن بصدد التركيز على مباراتنا القادمة في البطولة العربية ونأمل من كل جماهيرنا مساندة فريقهم والابتعاد عن ما يتم تداوله في صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي».

يذكر أن عددا من الصفحات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نشر أخبارا عن مفاوضات الأهلي طرابلس مع العرفي، لضمه إلى صفوف «الزعيم»، دون الرجوع إلى إدارة «المشوار الطويل».
 

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