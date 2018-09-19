ممثلو ليبيا في بطولتي «كاف» يبحثون عن شرعيتهم

شعار الاتحاد الأفريقي وكأسي بطولتيه (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تسلم طلبات الأندية الـ4 للحصول على تراخيص الأندية المحترفة، قبل أن تمثل ليبيا في بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «دوري الأبطال والكونفدرالية» في الموسم الجديد.

واستـلم مـدير مكتب التراخيص بالاتحاد الليبي لكرة القدم، طلبات الأندية الـ4، للشروع في دراستها وفحص وثائقها المطلوبة ومدى إيفائها بالشروط والمعايير المحددة، قبل إحالتها إلى لجنة منح التراخيص لإجازتها وتوثيقها بالاتحاد الأفريقي ومنح التراخيص للأندية المتقدمة.

يشار إلى أنه لن يُسمح لأي نادٍ بالمشاركة الإفريقية دون الحصول على الترخيص كنادٍ محترف يملك ملعبًا وميزانية وإدارة مطابقة للمعايير الاحترافية.

