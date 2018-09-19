الأهلي طرابلس يترقب «طعنة دامية» من إيهاب جلال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 04:46 مساء
إيهاب جلال «وسط» أثناء قيادته لأحد تدريبات الأهلي طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

تترقب إدارة الأهلي طرابلس وجماهيره العريضة، بحذر شديد، ما ستسفر عنه المفاوضات السرية التي بدأت بين مسؤولي نادي الإسماعيلي، والمدير الفني لـ«الزعيم» إيهاب جلال، بهدف تولي قيادة «الدراويش»، في المرحلة القادمة.

وحسب الموقع الرسمي لـ«يورو سبورت» فإن أحد مسؤولي الإسماعيلي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بإيهاب جلال، الموجود في مصر، لخوض معسكر تدريبي مع الفريق الأهلاوي، وأبلغه برغبة مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان في التفاوض معه.

ولم يرد إيهاب جلال بالرفض المباشر على عرض الاسماعيلي، بل، منحه فرصة للتفكير، خاصة أن أهلي طرابلس يستعد لمواجهة الوداد المغربي في البطولة العربية  يوم 24 سبتمبر الجاري بالدار البيضاء.

وحالة تطور المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، ووصلت لاختيار جلال الانتقال إلى الإسماعيلي، مقابل دفع الشرط الجزائي، يكون فريق الأهلي طرابلس تلقى طعنة موجعة في توقيت غاية في الحساسية للفريق الذي بات على أبواب خوض موسم جديد يتنافس فيه على الصعيد المحلي والعربي والأفريقي.

واختتم أهلي طرابلس، معسكره في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ويغادر غدًا إلى ليبيا، قبل السفر إلى تونس استعداداً لمواجهة الوداد.

وكان إيهاب جلال، لعب في صفوف النادي الإسماعيلي، كما عمل مديراً للكرة بالدراويش مع البرازيلي هيرون ريكاردو، موسم 2008-2009، ومع عماد سليمان موسم 2009-2010
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير بالصور: المدرسة المصرية.. تاريخ حافل مع الكرة الليبية
رياضة محلية
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
صحف عربية: من المسؤول عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس؟
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
ميسي يفتتح «صراع الأبطال» بـ«هاتريك» في أيندهوفن
رياضة عالمية
الجماهير التونسية تسجل موقفها من أحمد الزوي في يوم اعتزاله
رياضة محلية
النائب عيسي العريبي: لاحل في ليبيا إلا بسيطرة الجيش بقيادة المشير حفتر علي ...
ليبيا
الإمارات تدعو الجزائر إلى زيادة التنسيق بشأن الملف الليبي
ليبيا
سلامة لوفد مصراتة: القوى التي تحمي طرابلس ستكون نظامية ومن جميع المدن
ليبيا
كاركاتير خيري - حرب طرابلس
كاريكاتير
وصول أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة للوقاية من أمراض الكبد