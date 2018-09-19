الأهلي طرابلس يترقب «طعنة دامية» من إيهاب جلال

إيهاب جلال «وسط» أثناء قيادته لأحد تدريبات الأهلي طرابلس (أرشيفية: الإنترنت)

تترقب إدارة الأهلي طرابلس وجماهيره العريضة، بحذر شديد، ما ستسفر عنه المفاوضات السرية التي بدأت بين مسؤولي نادي الإسماعيلي، والمدير الفني لـ«الزعيم» إيهاب جلال، بهدف تولي قيادة «الدراويش»، في المرحلة القادمة.

وحسب الموقع الرسمي لـ«يورو سبورت» فإن أحد مسؤولي الإسماعيلي، أجرى اتصالًا هاتفيًا بإيهاب جلال، الموجود في مصر، لخوض معسكر تدريبي مع الفريق الأهلاوي، وأبلغه برغبة مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان في التفاوض معه.

ولم يرد إيهاب جلال بالرفض المباشر على عرض الاسماعيلي، بل، منحه فرصة للتفكير، خاصة أن أهلي طرابلس يستعد لمواجهة الوداد المغربي في البطولة العربية يوم 24 سبتمبر الجاري بالدار البيضاء.

وحالة تطور المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة، ووصلت لاختيار جلال الانتقال إلى الإسماعيلي، مقابل دفع الشرط الجزائي، يكون فريق الأهلي طرابلس تلقى طعنة موجعة في توقيت غاية في الحساسية للفريق الذي بات على أبواب خوض موسم جديد يتنافس فيه على الصعيد المحلي والعربي والأفريقي.

واختتم أهلي طرابلس، معسكره في القاهرة، اليوم الثلاثاء، ويغادر غدًا إلى ليبيا، قبل السفر إلى تونس استعداداً لمواجهة الوداد.



وكان إيهاب جلال، لعب في صفوف النادي الإسماعيلي، كما عمل مديراً للكرة بالدراويش مع البرازيلي هيرون ريكاردو، موسم 2008-2009، ومع عماد سليمان موسم 2009-2010

