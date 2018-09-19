منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة يستعد لبطولة العالم في أستراليا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 03:26 مساء

يشارك المنتخب الليبي للمرة الثانية في تاريخه في بطولة العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الثالثة، والتي ستقام في مدينة بيرت الأسترالية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 31 أكتوبر من العام المقبل 2019.

يشار إلى أن ليبيا كانت لها مشاركة في المونديال العالمي لكرة القدم المصغرة في نسخته الثانية، والتي نظمت في مدينة نابل بتونس العام الماضي.

المنتخب الليبي تأهل للمونديال القادم بعد نيله المرتبة الرابعة في بطولة كأس أفريقيا التي نظمت في ليبيا خلال شهر مايو من العام الجاري.

وصل عن قارة أفريقيا للمونديال أربع دول هي: كوت ديفوار، السنغال، تونس، ليبيا.

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