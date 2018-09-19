اتحاد الكرة الليبي يتكتم على دعم الفيفا رغم أنباء قربه من شراء موقع جديد

جانب من اجتماع اتحاد الكرة الليبي الأخير (المركز الإعلامي)

بعد أن كشفت عدة مصادر صحفية خبر قرب وصول مبلغ مليون وربع المليون دولار التي تقدم كل سنة من الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية، وبعد قرب إتمام ذلك للاتحاد الليبي الذي يتكتم على الأمر، حيث نجحت مصادر صحفية شابة في كشف تفاصيل المبلغ الذي سيخصص جزء منه لشراء مقر جديد للاتحاد الليبي الذي يعاني حاليًا من أزمة مقر، وستكون الزيارة القادمة لوفد من الفيفا حول هذا الموضوع.

وبعد أن أصبح الموضوع أمرًا واقعًا وصرح به رسميًا مسؤولون في اتحاد الكرة عقب كشف مصادر صحفية ذلك، يدور تساؤل في الوسط الرياضي عن أسباب تكتم اتحاد الكرة عن الأمر وعدم كشفه للرأي العام مثل هذه التفاصيل المالية.



يذكر أن المبلغ السنوي يخصص جزء منه للدعم الفني والتطوير ويقدم جزء نقدي وجزء آخر أموال مقابل مشاريع ودورات.